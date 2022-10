A volte riemergono

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dalle acque del Danubio, che la siccità ha fatto scendere, sono affiorati gli scheletri di 20 navi della marina hitleriana, affondate vicino alla città serba di Prahovo. Relitti di un’epoca drammatica che riappaiono in un momento storico altrettanto critico. Nel suo lungo viaggio di quasi tremila chilometri, il Danubio attraversa 10 Paesi fino a tuffarsi nel mar Nero. Sono acque che sgorgano dalla Foresta Nera, scorrono solenni verso oriente attraversando Ratisbona, Vienna e Budapest per poi ingannare tutti e voltare verso sud con un’ansa spettacolare di 90 gradi nei pressi della cittadina ungherese di Visegràd. Al confine tra Serbia e Romania diventano vorticose, quando il letto del fiume forma le gole delle Porte di ferro, tra i più spettacolari paesaggi dell’Europa dell’Est e luogo ideale per un’imboscata. Nella storia, sono acque celebri: segnavano il confine del mondo romano, con ...

