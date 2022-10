Tragedia a Catanzaro | l’incendio devasta tutto | Morti tre giovanissimi

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Unaterribile quella che si è consumata la scorsa notte ae che ha provocato tre vittime, tutte di giovane età. Intorno all’1:30 della scorsa notte i vigili del fuoco del capoluogo calabrese sono stati chiamati ad intervenire in un appartamento di un palazzo situato in via Caduti 16 marzo 1978. All’interno dell’abitazione era infatti scoppiato un vasto incendio. Nella casa viveva un nucleo familiare formato da sette persone: in quattro sono riusciti a sopravvivere allazione provocata dalle fiamme, anche se due di loro hanno riportato gravi ustioni e sono stati trasportati presso gli ospedali di Bari e Catania. Gli altri due sono invece ricoverati a. Niente da fare per gli altri tre componenti del nucleo familiare. Si tratta di, tre ...