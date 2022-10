Pozzuoli | presentazione del libro “La città puntellata” di Giuseppe Petrarca

Cronaca Flegrea

Così lo scrittore e drammaturgo partenopeo Manlio Santanelli durante ladell'... Si proseguirà a novembre in diversi appartamenti del centro antico di Napoli, die anche di ...... al via domani, sono state spostate al Tennis Club Monteruscello diper impraticabilità ... Sinner, avesse dato forfait proprio nel giorno dellaufficiale dell'Unicredit Firenze ... Campilongo-day: domani al “Conte” di Pozzuoli la presentazione del nuovo mister granata POZZUOLI - E' tutto pronto per il "Campilongo-day", in programma domani (sabato 22 ottobre) al "Domenico Conte" di Pozzuoli a partire dalle ore 12. La scaletta prevede la conferenza stampa di presenta ...“Mare fest, vietato non toccare”. l'evento dal 24 al 30 ottobre 2022; mercoledì 19 ottobre al palazzo Migliaresi (Rione Terra di Pozzuoli) la presentazion ...