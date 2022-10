(Di sabato 22 ottobre 2022). Nella notte del 20 ottobre, i Carabinieri hanno tratto in arresto un, italiano, residente a, per detenzione ai fini di spaccio di un’ingente quantità di sostanza stupefacente. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bergamo, nell’ambito dei servizi perlustrativi del territorio, hanno controllato un uomo a bordo di un Suv, in zona Boccaleone, gravato da precedenti di polizia per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la perquisizione i militari hanno rinvenuto alcune dosi die marijuana all’interno dell’autovettura, nonché una dose di cocaina nascosta all’interno del calzino indossato dall’uomo. Ulteriormente insospettiti, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del, a, riuscendo così a ...

Mozzo, nascondeva in garage oltre 76 chili di hashish: 30enne in carcere In manette. Fermato in auto, nel Suv alcune dosi di droga. Pregiudicato, i controlli dei Carabinieri si sono spostati nella sua abitazione a Mozzo. Il 30enne aveva hashish e marijuana in casa e nel ...