Milan | Bennacer recupera | le ultime verso il Monza

(Di sabato 22 ottobre 2022) Pioli riabbracciaed è pronto a schierarlo contro ilnel match odierno. LesulBuone notizie in casain vista della partita di stasera contro il. Ismaelha smaltito la febbre e giocherà titolare contro i brianzoli, come riportato daNews24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le scelte di Pioli e Palladino per la partita di Serie A tra Milan e Monza

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Carlos Augusto, Antov, Marì, Caldirola; Barberis.

Lunedì sera alle 21:30 l'appuntamento in tv con Unica Calcio Monza sul canale 75 del digitale terrestre e in diretta sulla pagina Facebook dell'emittente con il nostro direttore Stefano Peduzzi.