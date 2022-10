L’Ucraina come una nuova Siria | ecco perché Biden non vuole dialogare con Putin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022)rifiuta il dialogo connon ha niente da ottenere. Per comprendere il senso di questa affermazione, occorre sapere cheha sconfitto il progetto didi includerenella Nato nel momento stesso in cui ha sfondato il fronte. In questo senso,ha già vinto, ci ha già sconfitti, il 24 febbraio 2022. Non potendo trasformarein unaPolonia,la trasforma in unaprogrammando una guerra di lunga durata nel cuore dell’Europa per danneggiare la Russia attraverso la strategia del dissanguamento. La difesa della democrazia non ha niente a che vedere con l’intransigenza del presidente americano. Se...