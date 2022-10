Look classico al Quirinale | tailleur e trionfo di bianco e nero per le ministre | FOTO

(Di sabato 22 ottobre 2022) Eleganza composta per la prima presidente del Consiglio donna italiana Giorgia Meloni che oggi nel salone delle feste delha giurato con i 24 ministri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La neo premier italiana ha scelto di vestire un totaldi colore: undalle linee pulite composto da blazer monobottone e revers sciallato e sottogiacca abbinato. Sotto un pantalone dritto su mezzo tacco. Nessuna acconciatura per la Presidente del Consiglio che ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle. Sobria la scelta dei gioielli: un paio di orecchini lunghi e nessuna collana. Classici tutti i ministri nel salone delle feste per il giuramento.i colori scelti per i classici. Nessuna gonna per le neo ...

Nessuna scelta originale nella palette di colori vestiti dalle 6 neo ministre che, tutte in pantalone, hanno indossato classici tailleur, giacca e pantalone, optando ora per il bianco ora per il nero ... Un look molto istituzionale cui Meloni non sembra aver avuto difficoltà ad abituarsi. Anche ieri ... Tailleur anche per la ministra dell'Università Anna Maria Bernini che, come unico vezzo, ha ...