Lino Banfi e il pronostico su Roma-Napoli in versione ‘Oronzo Canà’ | ‘Una squadra andrà a cavallo’

AreaNapoli.it

Tra le sue pellicole più note spicca anche 'L'infermiera di notte' del 1979 cone Gloria Guida ma negli Anni 90 era apparso anche in televisione durante la trasmissione 'Piacere Raiuno' . ...Cosa dice papà"Mia figlia l'ho subito messa in guardia" racconta a Sorrisi. "Le ho detto: "Questo è un mestiere curioso, ti può dare 50 vittorie e anche 100 sconfitte, bisogna ... Lino Banfi in versione Oronzo Canà: 'Il mio pronostico su Roma-Napoli' Tra scommesse e possibili risultati, l’attesa dei tifosi è tanta. Ma ci ha pensato Lino Banfi, noto attore, a dire la sua e a dare il pronostico della partita. E lo ha fatto in versione ‘Oronzo Canà’ ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...