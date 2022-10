Ira di Sara Manfuso per Sonia Bruganelli | “Bugiarda!” | cosa si aspetta da Signorini

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo essere stata cacciata dallo studio del Grande Fratello Vip dal padrone di casa Alfonso, ex concorrente del GF Vip, è stata ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. Ovviamente l’ex Vippona si è concentrata proprio sul caso Marco Bellavia.e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Manfuso e la sua esperienza al GF VipManfuso ha deciso volontariamente di lasciare il GF Vip dopo quanto accaduto con Bellavia ed ha ribadito di aver visto le tristi immagini in cui l'ex ...... Via Garibaldi 9, la mostra fotografica "Ghost Tour: Istanti In Scena" diCastagnasso, a cura ...di morto o anima del defunto" e viene comunemente usato come sinonimo di Strega) scatena la sua... Ira di Sara Manfuso per Sonia Bruganelli: cosa si aspetta da Signorini Ira di Sara Manfuso per Sonia Bruganelli: “Bugiarda!”, cosa si aspetta da Alfonso Signorini dopo la sua partecipazione al GF Vip.A chiedere l’estradizione per Artem Uss è stata la magistratura americana Il manager è stato arrestato lunedì 17 ottobre dalla polizia all’aeroporto Malpensa, mentre stava per imbarcarsi su un volo pe ...