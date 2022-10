Fuori Hu Jintao e Li Keqiang. Parte la nuova sicurezza totale di Xi

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Nella foto, scattata nel 2009, si riconoscono Xi Jinping, secondo da sinistra, Hu, quinto, e Jiang Zemin, sesto) L’ex leader della Cina, Hu, è stato inaspettatamente allontanato dalla cerimonia di chiusura del XX Congresso del Partito Comunista, in un “moment of drama” (copyright CNN) durante un evento tipicamente molto coreografico, dove i riti del Partito assumono un significato di continuum storico simbolico. Tutto il mondo ne parla perché quello che è successo a Hu può essere un segnale sul futuro verso cui Pechino si sta orientando, che è un interesse globale visto quanto la Cina è centrale nelle dinamiche del pianeta. Parlare di retroscena e significati è tuttavia quasi impossibile (diffidare sempre da considerazioni a caldo su ciò che succede a Pechino). Resta però che l’imperscrutabilità del regime cinese in quei venti secondi è ...

L'ex presidente cinese Huè stato scortatodalla cerimonia di chiusura del Congresso del Partito Comunista cinese. Il 79enne, che è stato presidente della Cina dal 2003 al 2013, è stato 'invitato' dal personale ad ...L'ex presidente cinese Huè stato inaspettatamente portatodalla cerimonia di chiusura del XX Congresso del Partito comunista nella Grande sala del popolo, con una mossa inusuale e dai risvolti drammatici, nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Xi Jinping teorizza il concetto di sicurezza come pilastro della sua strategia, e tutto parte dal controllo interno ...