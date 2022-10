ilBianconero

... i centrocampisti Calomino, Pisano, Salerno, Foderaro M., Covello, Silvagni,; gli ...certo impossibile per i giallorossi considerato che i presilani sono una delle tre compagini ancora a...Partita tutto sommato equilibrata che dopo nessun minuto di recupero termina sullo. Bene, anzi meglio il Virtus Francavilla nei primi minuti di gioco anche se poi, alla corta distanza, ... Chirico: 'Zero tiri e zero occasioni, il nervoso Vlahovic non segna. Il dubbio ti sfiora, è l'attaccante giusto per la Juve' In una vittoria così larga contro l’Empoli, e di una portata quasi inaspettata, spicca tra i nomi dei marcatori l’assenza di Dusan Vlahovic.Basta Vuthaj per battere il Crotone nell'ottava giornata di campionato e conquistare tre punti pesanti per stagione e morale ...