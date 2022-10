ATP 250 Napoli | fuori in semifinale la coppia azzurra Sonego-Vavassori

LiveTennis.it

È finale per Matteo Berrettini, all'di Napoli, ma quanta sofferenza. Tra un piede malandato (causa vesciche) e un McKenzie McDonald davvero fastidioso come gioco, la testa di serie numero due se l'è vista brutta, ma con calma e ...NAPOLI - Matteo Berrettini vince la prima semifinale del torneodi Napoli. Il tennista romano attende adesso il vincente dell'altro match stra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic a breve in campo. Musetti - Kecmanovic 1 - 0 Primo Set: 6 - 3 Musetti ... ATP 250 Napoli, Anversa e Stoccolma: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti a Napoli (LIVE) Si conclude in semifinale il cammino della coppia azzurra composta da Sonego e Vavassori, al torneo ATP 250 di Napoli. Gli italiani sono stati sconfitti dal duo, testa di serie numero uno, Dodig– ...Holger Rune ha centrato la finale all'ATP 250 di Stoccolma. Il danese, matematicamente sicuro di disputare a Milano le Intesa Sanpaolo Next Gen ...