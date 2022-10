WWE | Due ex ROH per i Wyatt6 | e Karrion Kross ammicca alla stable

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il ritorno di Bray Wyatt in WWE ha scatenato l’entusiasmo dei fan, sia per il ritorno dell’Eater of Worlds che per la sua vociferata, i. Tutti vogliono sapere chi c’era sotto le maschere della Firefly Fun House a Extreme Rules, e dopo tanti nomi, eccone due che calzerebbero a pennello nella nuova squadra capeggiata da Wyatt. Meno due? Gli ex lottatori della Ring Of Honor Vincent e Dutch erano presenti nel backstage di Raw, questa settimana. I due sono sempre stati accostati a Bray Wyatt dai fan, vedendoli perfetti per la sua Family, date le somiglianze con laRighthouse, dove militavano i due. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, gli ex ROH sono vicini a passare sotto l’ala di Bray: “I nomi di Dutch e Vincent sono stati accostati ai personaggi di Wyatt”. E ...