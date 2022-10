(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'incontro di oggi riguarderà la messa in sicurezza del sito napoletano di via Argine. Atesso un confronto anche sul Consorzio per la mobilità, che dovrebbe salvare ...

Aloggi è ripreso il confronto sulla messa in sicurezza dello stabilimento di Napoli e sull'...dovesse andare in porto darebbe un futuro occupazionale ai 600 lavoratori campani dell'ex. ...L'incontro di oggi riguarderà la messa in sicurezza del sito napoletano di via Argine. Atesso un confronto anche sul Consorzio per la mobilità, che dovrebbe salvare ... Whirlpool Mise, riparte il tavolo: sul piatto il futuro dello stabilimento di Napoli Prende forma l'ipotesi di una cessione di tutti gli stabilimenti europei. In Italia sono sei e danno lavoro a 4mila persone. Al Mise riparte il tavolo di confronto su Napoli ...FABRIANO - La multinazionale americana Whirlpool ha annunciato che la revisione strategica dell'area Emea, resa nota lo scorso aprile, "si sta avviando alla conclusione con due potenziali investitori ...