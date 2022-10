Tottenham | Conte | «Infortunio Kulusevski? Spero di non dovermi rimettere le scarpe per giocare»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il tecnico delAntonioha parlato dell’die scherzato in conferenza stampa sui vari acciaccati degli Spurs Le parole del tecnico delAntoniosulla questione infortunati: TORNO IN CAMPO – “Penso che dovremo aspettare un po’ di tempo per vederlo con noi. Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi la situazione è peggiorata di colpo. Serve tempo ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci in termini di punti. Incrociamo le dita per Kane e Son; ora stanno bene eche non cambi nulla altrimenti dovrò rimettermi lette per”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Situazione complicata in casadopo il ko di Manchester. In conferenza stampa, Antonioha parlato così, soffermandosi sulle condizioni di Dejan Kulusevski. 'Penso che dovremo aspettare un po' di tempo per il suo ......gradirebbe le panchine di Paris Saint Germain e Real Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Antoniostarebbe valutano la possibilità di non prolungare il suo contratto con il. ...Il Tottenham è alle prese con l'infortunio di Dejan Kulusevski rimediato in nazionale e Antonio Conte è preoccupato. "Penso che ...Il Tottenham ha diverse assenze in attacco e domenica arriva il Newcastle: Conte non ha a disposizione diversi uomini e in conferenza stampa, in ...