Ranking ATP | Matteo Berrettini guadagna una posizione | dove può arrivare a Napoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella tarda mattinata di oggiè approdato in semifinale nel tabellone di: l’azzurro ha così incamerato ulteriori 45 punti (per complessivi 90 dall’inizio del torneo) per ilATP. Scavalcato il croato Marin Cilic, l’azzurro aggancia lo spagnolo Pablo Carreno Busta, impegnato nel pomeriggio sempre a. Di seguito tutte le proiezioni in classifica turno per turno di. CLASSIFICA ATP24 OTTOBRElunedì 17 ottobre: 2315, 16° posto. Punti da scartare lunedì 24 ottobre: 0. Punti da incamerare lunedì 24 ottobre: quelli di(al momento 90).con il passaggio in semifinale: 2405 ...

Travaglia è ora solo numero 316 nel, ma il 30enne di Ascoli Piceno era classificato n.60 all'inizio del 2021. Questa settimana ha giocato il Challenger di Vilnius in Lituania e ha ...Il 26enne romano, numero 16 del mondo e 2 del seeding, ha sconfitto oggi (nei quarti di finale) il giapponese Taro Daniel, numero 95 del, con il punteggio di 6 - 2 6 - 3. Domani, in ...Matteo Berrettini approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Napoli, dopo aver battuto Daniel. Sfiderà uno tra Zhang e McDonald. Un autoritario Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale de ...Matteo Berrettini supera Taro Daniel in due set e stacca il pass per le semifinali del torneo ATP 250 di Napoli. L'azzurro tornerà in campo domani ...