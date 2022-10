Per un teatro di comunità

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo la sospensione dovuta alla pandemia e gli esperimenti dello scorso anno, a metà fra spettacoli all’aperto e ripresa autunnale nuovamente interrotta, ritorna la tradizionale stagione teatrale delErbamil di Ponteranica, da novembre a marzo. Con alcune significative novità. Alcuni degli spettacoli in programma verranno ospitati nella Sala Itineris del vicino Oratorio della Ramera, grazie ad un accordo fra Erbamil, il Comune di Ponteranica e la Parrocchia. Una bella opportunità che ci consentirà di accogliere il 30% in più di spettatori, in una bella sala recentemente ristrutturata, con un palco dal soffitto più alto, in grado di ospitare scenografie che nel piccolo auditorium comunale non trovavano spazio. Ma si tratta anche di un’occasione per aprirsi maggiormente al territorio, dialogando con le altre realtà associative e aggregative, verso un’idea di ...