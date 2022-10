Musso | Zapata | Djimsiti | un ritorno dal sapore di upgrade per l’Atalanta

(Di venerdì 21 ottobre 2022)e Duvanritornano a disposizione di un’Atalanta già collaudata: il binomio ideale per fare la differenza Contro il Ponte San Pietro,(in primis Gasperini) ha potuto riabbracciare tre pilastri della rosa nerazzurra: Juan, Berate Duvan. Sospiro di sollievo e tanta voglia di rivederli in campo, ma il contesto che si presenta è molto più interessante. Il trio si ritrova di fronte ad un’Atalanta seconda in classifica, imbattuta e affamata, con le cosiddette “riserve” che stanno diventando sempre più titolari (da Okoli a Sportiello fino a Hojlund), accedendo quella sana concorrenza che ci vuole non solo per una questione di spazio, ma anche per rendere la rosa ancora più completa. Se hai in campo una formazione ...

Chi invece non ci si aspettava potesse giocare e invece è sceso in campo è stato. Maschera ... In attacco,si è mosso bene. Un paio di accelerate, l'assist per la rete di Lookman e un gol ...... domenica ore 18 Atalanta, due (o tre) recuperi per Gasperini "dovrebbe iniziare ad ...è tornato in campo nell'amichevole di metà settimana con una maschera protettiva. Possibile quindi la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le ultime sulle formazioni: per il fantacalcio attenzione alle scelte di Gasperini, Toloi e Zappacosta a rischio ...