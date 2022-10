MotoGP | risultati e classifica FP2 GP Malesia 2022 | Bagnaia 2° sul bagnato dietro a Crutchlow | ma è 11° nella combinata

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un violento nubifragio ha ritardato di un’ora l’inizio delle prove libere 2 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Sepang. Il diluvio si è battuto sulla pista a metà della sessione della Moto2 e ha costretto a interrompere il turno, ritardando anche la FP2 della classe regina. Si è corso in condizioni di asfalto, che sono progressivamente migliorate e infatti nel finale si sono montate anche le gomme slick. Non si sono però ritoccati i tempi della FP1. Il migliore è stato Cal, che in sella alla Yamaha ha siglato 2:05.710 e ha preceduto di nove decimi il nostro Francesco. Il leader del Mondiale è al momento fuori da Q2 delle qualifiche, perché è soltanto undicesimo...

