LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | diluvio concluso a Sepang | si tornerà in azione alle 10 10 per la FP2

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 Le temperature sono alte (30° l’atmosfera e 33° sull’asfalto). La pista si sta asciugando, ma pensaregomme slick appare ancora utopistico, anche perchè in alcuni punti rimangono alcuni rivoli d’acqua longitudinali 9.50 Notizia ufficiale: la FP2 dellaprenderà il viaore 10.10 italiane, le ore 16.10 locali. 9.45 Riproponiamo I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2 2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3 3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.24 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3 5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 ...

