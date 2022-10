“Le scelte green sono più costose” | secondo Altroconsumo è una falsa credenza

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Vivere in modo sostenibile è possibile anche senza far fronte a spese eccessive.conduce un’analisi dettagliata A quanto pare l’alibi del prezzo non regge più. Chi continua a condurre uno stile di vita senza fare attenzione all’ambiente, spesso si àncora a motivazioni (o giustificazioni) economiche. La sostenibilità del pianeta non solo deve essere una L'articolo proviene da Consumatore.com.

... come obbligazioni ebond che avrebbero consentito una gestione interamente pubblica dei beni ... Con la creazione della multiutility imbocchiamo invece una strada opposta che, con...Con la rivoluzionein pieno atto, però, anche questo settore ha bisogno di focalizzarsi sull'... Questi sono i trend del momento che determinano ledegli acquirenti oggi e che lo faranno ...di Lauro Casoni La chiave per il futuro è l’investimento sull’energia. Magari rinnovabile. In questo solco si colloca il progetto, presentato ieri nella sede operativa di Gaibanella della cooperativa ...(Teleborsa) - "Il primo semestre è stato sicuramente una periodo sfidante per Convergenze e soprattutto per la business unit Energia. Però ha fatto sì che risolvessimo i problemi ...