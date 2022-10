Impugnate dal Consiglio dei Ministri 3 leggi emesse dalla Regione Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'Aquila - Ildei, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha impugnato tre delle 11regionali approvate dalregionale abruzzese che ha esaminato. Si tratta della legge n.19 del 03/08/2022 "Rendiconto generale per l'esercizio 2019", "in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione"; la legge della n. 20 del 03/08/2022 "Rendiconto generale per l'esercizio 2020"; la legge dellan. 20 del 03/08/2022 "Rendiconto generale per l'esercizio 2020", con la stessa motivazione della precedente; la legge della...