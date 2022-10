Halep sospesa per doping | agli Us Open assunse sostanze proibite

Sky Sport

Shock nel mondo del tennis. L'agenzia internazionale per l'integrità del tennis (Itia) ha confermato che Simona Halep, 31 anni, è stata temporaneamente sospesa a seguito di doping. L'Itia ha inviato alla romena, ex numero uno del mondo e attuale n.9 della classifica Wta, un avviso di pre-addebito di una violazione antidoping. La tennista è risultata positiva a un farmaco proibito durante gli Us Open.