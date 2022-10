GF Vip | è scontro nella notte tra i due concorrenti | l’audio non viene oscurato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Grande Fratello Vip,lotra i due, parole al vento enon: cosa si è sentito Il Grande Fratello Vip non smette di catturare il pubblico con le vicende ed i colpi di scena che vedono coinvolti iVip. L’ultima puntata, la decima per l’esattezza che ha visto L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

La donna ha spiegato allo sportivo che loha risvegliato in lei il dolore di aver ricevuto delle violenze fisiche e verbali in passato. GfDaniele Dal Moro sotto accusa. La battutaccia di ...... viene eliminata dal GF. Forse la sua esplosione di rabbia contro Nikita Pelizon , quella ... La concorrente avrebbe pronunciato quella parola parlando dellocon Nikita: "Io non ce l'ho con ...Dopo l'ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, si sono accesi gli animi di due concorrenti. Nella notte, infatti, tra Amaurys ...Grande Fratello Vip, nella notte lo scontro tra i due concorrenti, parole al vento e l'audio non oscurato: cosa si è sentito ...