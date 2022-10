(Di venerdì 21 ottobre 2022)– Un, destinato a persone e famiglie disagiate,in una. Un fatto che indigna gli altri residenti di via, che, dall’oggi al domani, hanno visto uno strano via vai di turisti, anche stranieri, proprio sotto. Turisti che avevano prenotato il loro soggiorno tramite una celebre piattaforma online dedicata proprio all’affitto di appartamenti. Una cosa del tutto illegale. Infatti, il neo-proprietario dell’, proponeva prezzi molto più alti rispetto al canone di locazione mensile imposto dal Comune (invece di 325 euro al mese la tariffa era di 139 euro al giorno o 600 euro a settimana). La legge prevede che un proprietario di questo tipo di appartamento di edilizia ...

Il Faro online

...4%), nella Sanità e assistenza sociale (+133,1% ) e nelle Attività dei servizi die di ... Siglato all'aeroporto di(Roma), un protocollo Inail - Adr per la salute e la sicurezza sul ......erano trapelate addirittura le foto mentre discuteva dell'affitto con la proprietaria dell'. In un anno hanno messo in sicurezza(l'aeroporto rischia di finire sott'acqua al minimo ... Fiumicino, alloggio sociale trasformato in casa vacanze: nei guai un inquilino di via Berlinguer Il portavoce del Comitato Via Berlinguer: "Il primo alloggio sociale aggiudicato all'asta, è stato svenduto ad un prezzo di mercato inferiore a quello calmierato" ...