Daniele del Moro litiga con Signorini poi si infuria nella notte | “Non faccio il pagliaccio”

(Di venerdì 21 ottobre 2022)delè uno dei quei miracolati del mondo della tv, resta tra i grandi misteri di questo decennio. Alla sua seconda voltacasa del Grande Fratello VIP, tronista tra i peggiori di Uomini e Donne. Eppure sta lìcasa, è sempre tra i preferiti, votato con l’immunità dai compagni, senza che ci sia un apparente motivo. E forse c’è: nonmai con nessuno, non si espone. E ieri sera Alfonsoha fatto notare che forse dovrebbe essere più entusiasta di partecipare a un reality, essendo un privilegiato rispetto ad altri che vorrebbero certamente essere al suo posto, visto che si guadagna anche profumatamente. Il discorso di Sonia Bruganelli e le parole di, non sono però piaciute a, che dopo aver detto la sua ...

Si infiammano gli animi al GF VIP: Daniele del Moro discute con Signorini e nella notte minaccia di andare via Daniele del Moro è uno dei quei miracolati del mondo della tv, resta tra i grandi misteri ...