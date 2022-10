Con il blocco degli screenshot su Whatsapp finalmente abbiamo un po' di privacy

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022)introduce la più grande novità per ladai tempi della crittografia end-to-end. Stando alle anticipazioni di WaBetaInfo, presto non sarà più possibile faredentro alle chat dell’app di messaggistica. Insomma, dopo aver introdotto foto e video che si autodistruggono e averci dato la possibilità di cancellare o di modificare i messaggi inviati, questa ulteriore barriera ci permetterà di essere più sicuri nelle nostre conversazioni, consapevoli che quelle immagini private non potranno essere salvate e condivise con altri. Insomma, uno stop alla fotografia dello schermo che cercherà di tutelare soprattutto i documenti condivisi con l’opzione «Visualizza una volta» e ritenuti più sensibili o delicati. In questo modo, da una parte,corregge un difetto intrinseco ai messaggi che si ...