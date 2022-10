«C’era un errore nella lista» | la correzione in corsa all’elenco dei ministri e c’è chi aveva già festeggiato

(Di venerdì 21 ottobre 2022)spiazzato ogni anticipazione e retroscena delle ultime settimane. E invece si è rivelato un semplice – seppur clamoroso –di trascrizionedei. A pochi minuti dall’annuncio della nuova squadra di governo, è l’ufficio stampa di Giorgia Meloni ad accorgersi che qualcosa non torna: i ministeri di Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo sono stati invertiti. Le deleghe corrette sono le seguenti: Pichetto Fratin sarà Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica; Zangrillo sarà ministro della Pubblica amministrazione. Se la notizia ha lasciato di stucco opinionisti e retroscenisti, che già si interrogavano sulle ragioni del cambio di ministero, non sembra che i diretti interessati si siano fatti troppe domande. Pichetto Fratin ha addirittura condiviso un post su ...

A fargli notare l'sono stati i suoi follower : " Buonasera, lei è all'ambiente, non alla PA ", ha commentato un utente. Poco dopo la rettifica della premier, il post è stato prontamente ...... l'inedito è dato dall'compiuto da Giorgia Meloni: per ... E' stato la prima linea di Meloni in Parlamento, quando Fdil'... Poco'è mancato che diventasse presidente stavolta. Ma alla fine ha ... Il governo Meloni giurerà domani mattina al Quirinale