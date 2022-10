Vangelo di oggi 20 Ottobre 2022 | Lc 12 | 49-53 | Video commento

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi giovedì 20, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione”. “Quanti sedicenti cristiani vanno dall’indovino o dall’indovina a farsi leggere la mano! E questa è superstizione, non è di Dio. Si tratta di L'articolodi20: Lc 12,49-53proviene da La Luce di Maria.

..., riguardante l'invio degli Undici a tutte le genti. Questo brano è alquanto opportuno, poi, per la celebrazione odierna della 'domenica del mandato missionario'. Procediamo con ordine....(Luca 12,49 - 53) Le parole che Gesù usa neldisono parole facilmente fraintendibili. Eppure Gesù le pronuncia non per fomentare un fondamentalismo religioso, bensì una passione per la ...La tradizione nasce nell’Impero bizantino, durante gli anni della lotta all’eresia iconoclasta. I predicatori la utilizzano per dimostrare che l’arte sacra, correttamente utilizzata, è un ausilio prez ...ROMA (attualità) - La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it San Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama «il caro me ...