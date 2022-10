Una capsule collection in occasione della notte di Halloween

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ci sono il rosa e l’oro, utilizzabili per i riflessi di Joker. C’è il verde per L’Enigmista. C’è il beige crema per Robin. Kylie Jenner ha appena lanciato una collezione di prodotti di make up a tema Batman, e la palette cromatica viene direttamente da Gotham City. I prodotti, fruttocollaborazione con la Warner Bros. e la DC Comics, sono disponibili da ieri, 19 ottobre sul sito del brand. E promettono di fare furore, soprattutto in vista di. Amiche, nemiche, amanti: tutte le donne dell’universo Batman guarda le foto ...