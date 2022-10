Soppy e Lookman | impatto immediato e in prospettiva una ricca plusvalenza

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bergamo. Giovani, pronti, futuribili, rivendibili. Quattro parole che riassumono la filosofia applicata in estate dall’Atalanta nella costruzione della rosa. In nerazzurro sono arrivati giocatori diche stanno però dando da subito un contributo importante. Sono stati pochi: 4, di fatto. Due di questi, Ademolae Brandon, sono riusciti ad avere une scalare le gerarchie. Difficile, in effetti, immaginare una Dea senza l’anglo-nigeriano nel tandem d’attacco. Così come sembra difficile pensare a 90 minuti in panchina per l’ex Udinese. Sono due giocatori diversi, che partono da posizioni diverse in campo e attaccano da zone diverse, ma con in comune la duttilità in termini di fascia destra o sinistra e soprattutto la gamba, l’attitudine a puntare l’uomo tanto ...