‘Roma rinascerai’ | in mostra le visioni urbanistiche di Cesare Esposito

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Roma rinascerai: metamorfosi magiche, immagini fatate, progetti e, tra i monumenti di Roma simboli di pace. Si è aperta oggi in via dei Banchi Vecchi, nella chiesa di Santa Lucia al Gonfalone, la tre giorni dedicata alle opere dell’architetto, monticiano doc, ideatore della nevicata artificiale di Santa Maria Maggiore in ricordo del miracolo della neve. Nella, aperta tra le 17 e le 20 da oggi al 22 ottobre, sono esposti i lavori die i suoi visionari progetti urbanistici: dalla vela per il Colosseo all’isola pedonale di porta San Paolo omaggio alle donne martiri. “Evoco con questaun giorno mondiale della pace”, dice, che poi scherza: “Sono contento che durante ...