Roma | auto travolge ragazzo su Colombo | morto 19enne

A4 incidente choc, Maurizio Durì muore a 48 anni schiacciato sotto un tir Chi era la vittima L'avrebbe perso improvvisamente il controllo finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo della ...Incidente stradale mortale nella notte tra mercoledì 19 e gioved' 20 ottobre a. Un'ha investito e ucciso un pedone, un ragazzo di 18 anni, su via Cristoforo Colombo, all'angolo con via Giustiniano Imperatore nel quartiere Ostiense. L'è uscita fuori strada colpendo ...(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a Roma. Secondo le prime informazioni il ragazzo s ...Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 19enne che si trovava sul marciapie ...