OPPO si appresta a rinnovare la sfida ai pieghevoli Samsung con Find N2

HDblog

... da Samsung - leader indiscussa, per il momento - ad, da Huawei a vivo sino alla stessa ... ovvero il Razr 2022 che ha già fatto il suo debutto in Cina ad agosto e che ora siad arrivare ...... i tre marchi di telefoni cinesi, Xiaomi,e Vivo, erano praticamente sconosciuti in Europa. L'... In questo quadro la competizione che l'Europa siad intraprendere lascia perplessi circa le ... Oppo A17 in arrivo: una fotocamera in meno rispetto al predecessore A16 Samsung Galaxy S23 approda su Geekbench e presenta lo Snapdragon 8 Gen 2, che si dimostra da subito molto potente.