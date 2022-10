Migranti | la Geo Barents preme su Ragusa Il sindaco Pd di Cremona | non so più che fare

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non solo le coste e le isole del Meridione: la pressione dei flussi die della loro inefficace gestione continua a mettere in crisi amministratori locali e residenti. Oltre a tutti gli operatori preposti alla macchina dell’accoglienza. Un ingranaggio sollecitato continuamente a far fronte a situazioni sproporzionate rispetto alle sue possibilità. Uno su tutti il caso di Lampedusa, chiamata a provvedere ad arrivi di massa e ospitalità in un hotspot che – stante la disponibilità di capienza di 300 posti – si ritrova a stipare nei nuovi spazi quasi mille. Ma oggi, Il Giornale segnala anche il caso di Pantelleria e quello di, con il grido d’allarme delPd: «Non sappiamo più dove e come accogliere i minori stranieri»., Lampedusa senza tregua: 4 diversi sbarchi ...

Intanto, restano in attesa di un porto sicuro i 293 migranti che, con diverse operazioni, sono stati soccorsi dalla Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere. Sono 181 gli arrivi di questa notte a Lampedusa: 123 persone portate in salvo dall'ong tedesca Reqship, e 58 arrivate autonomamente al molo ...