Legge 194 ancora sotto attacco | ogni donna ha il diritto di accedere a un aborto sicuro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Governo in questa XIX Legislatura non si èinsediato, ma la Destra ha già depositato una proposta dicontro l’. Il titolo del testo è il seguente: “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito”. L’attuale art.1 prevede il riconoscimento dell’acquisizione della capacità giuridica, ossia della capacità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche, dal momento della nascita. Il testo depositato durante la prima seduta del nuovo Senato punta, invece, a modificare il suddetto articolo del codice civile attribuendo “capacità giuridica” all’embrione fin dal concepimento, cioè dal momento in cui lo spermatozoo feconda l’ovulo. Modificare l’art. 1 del codice civile in tal senso significa poter accusare di ...