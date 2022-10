Lazio | concorrenza per Parisi | la Juve lo vuole per rimpiazzare Alex Sandro

Commenta per primo La strada che porta a Parisi si fa impervia per la. Gli ostacoli però sono quelli già preventivati: prezzo e. L'ultima ad essersi aggiunta alla lista delle pretendenti è la Juventus , che - come riporta la Gazzetta dello Sport oggi -...Fabiano Parisi è l'oggetto del desiderio dellaper il prossimo mercato, ma attenzione alladi altre squadre Fabiano Parisi è l'oggetto del desiderio dellaper il prossimo mercato, ma attenzione alladi altre ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Quest’anno la difesa della Lazio sta facendo davvero la differenza. Numeri che possono contare soprattutto in questo periodo Quest’anno la difesa della Lazio sta facendo davvero la differenza. Numeri ...