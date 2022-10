Iran | la protesta di un’ottantenne | «Mi tolgo l’hijab»

Ora però non più solo adolescenti e studentesse, ma anche donne anziane e osservanti dell'islam, si uniscono all'ampiache da un mese insfida la repressione. Gohar Eshghi, madre del ...Ladelle donne, in, può ferire quel regime "Temo che se saranno solo manifestazioni per diritti sociali, ovviamente stralegittimi, non saranno sufficienti. Noi vediamo in tv gli ...Donne, tante, in tutto il mondo, in solidarietà con quelle che, in Iran, lottano per la propria libertà, per i propri diritti, per la propria vita. Ma anche uomini e adolescenti, cittadini e cittadine ...A 80 anni ha deciso di togliersi il velo per lanciare un messaggio, attraverso un video diventato in breve tempo virale sui social. La protagonista di questo gesto dal forte valore simbolico si chiama ...