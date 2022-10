Calciomercato.com

... arrivato dai social, da parte della showgirl argentina proprio pochi giorni dopo il trasferimento dell'ex capitano dell'in Turchia, al Galatasaray, arriva oggi unanotizia sul ...Come del resto è assurdo questo campionato, con l'nei bassifondi e con il Frosinone davanti ...non era vittima sacrificale e nel contempo quella rossonera non era una squadra in... Inter, clamorosa Barella: che numeri! | Serie A L'Inter, che rischia di lasciar andare via Skriniar a parametro zero, non può permettersi di correre lo stesso rischio con Bastoni ...Il Tottenham offre a Conte un rinnovo a condizioni veramente clamorose, per convincerlo ad allontanare le sirene che lo rivorrebbero alla Juventus.