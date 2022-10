Inter | Bastoni torna titolare

La (vecchia) signora del calcio italiano è la Juventus, ma quest'anno è l'a tingersi di ... Acerbi,e de Vrij si contendono gli altri due posti nella formazione titolare. Dall'altra parte ...I campani vengono dalla sconfitta per 2 - 0 rimediata a San Siro contro l'e occupano l'... QUI SPEZIA - Gotti dovrà rinunciare a Reca,e Kovalenkp. Dovrebbe rispondere con un modulo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Procede la preparazione dei nerazzurri verso il prossimo impegno di campionato: Inzaghi studia la formazione da mandare in campo ...