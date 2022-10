Campi troppo umidi | ma nell’hotel ufficiale dell’Atp Napoli manca l’acqua

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Danni infiniti, e una piccola beffa. Una tra le tante, allo sgarrupato torneo Atp di. Mentre continuano a rinviare le sessioni serali per eccessivatà deidel torneo – l’Hotel Esedra –. I giocatori, ma anche gli staff, gli arbitri eccetera non hanno potuto fare la doccia, né lavarsi i denti, né altro. Oggi vanno in campo anche i big azzurri per il completamento del primo turno e gli ottavi di finale. Il torneo di, si può dire, è conalla gola. Il torneo disi è rivelato, fin qui, un disastro. Con un danno di immagine notevole per la città. Ieri scrivevamo: Sembra senza fine la figuraccia del torneo Atp di tennis ...

... che resterà fermo per 50 giorni: come mai solo in Italia Preparazioni fallimentariin ... Ha segnato due goal belli, ne ha sbagliato qualcuno die non ha quasi mai rischiato. Mi sento di ...... paghebasse, orari di lavoro massacranti, mancato rispetto di un diritto ecc...). Tale ... quando una grossa fretta della popolazione abbandonava iper andare a lavorare nelle fabbriche di ...Tennis Napoli Cup: tra partite annullate, campi impraticabili e continui disagi per gli spettatori, si continua a discutere.Anche la seconda sessione serale della Tennis Napoli Cup, come prevedibile, è stata caratterizzata dalla forte umidità e da un campo troppo scivoloso per i tennisti in gioco. A pochi minuti di distanz ...