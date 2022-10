Calcio | CR7 non convocato per match di sabato col Chelsea

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cristiano Ronaldo non è statodal Manchester United per la partita dicon il. La decisione dopo che ieri il portoghese, in occasione delcon il Tottenham, ha lasciato la ...

Cristiano Ronaldo non è stato convocato dal Manchester United per la partita di sabato con il Chelsea. La decisione dopo che ieri il portoghese, in occasione del match con il Tottenham, ha lasciato la panchina prima della fine della partita. La reazione infuriata di Ronaldo, tenuto ai box da Ten Hag per l'ennesima volta in questa stagione, ha dato il via a numerose discussioni. "L'ho visto partire ma non gli ho parlato dopo - ha cercato di spiegare l'allenatore. Manchester, 20 ott. - E' arrivata la sanzione del Manchester United nei confronti di Cristiano Ronaldo, dopo che l'attaccante portoghese, nell'ultima sfida di Premier League con il Tottenham, ha lasciato lo stadio prima del termine della partita.