Bertini | “Aia in profondo rinnovamento | giusto Irrati per Roma-Napoli”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Paoloex arbitro parla della designazione diper, sfida di Serie A che si gioca domenica 23 ottobre. L’ex direttore di gara comincia col parlare del sistema arbitri: “Nell’AIA è in atto un, c’è la necessità di inserire volti nuovi e Rocchi sta tentando di fare questo processo. È un processo, però, lungo e per una partita comeè chiaro che attinga ad arbitri di maggiore esperienza e personalità. E ne sono pochi, al momento. La scelta diè una scelta che mi sento di condividere tecnicamente. I nuovi arbitri purtroppo stanno pagando le pecche delle scorsa gestione, c’è stata un vuoto di vocazione che non ha aiutato tutto il nostro movimento“.: arbitra ...

