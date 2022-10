Bandi PNRR nel sociale | a Grottaglie si avvieranno i percorsi di autonomia per persone con disabilità

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A seguito del lavoro congiunto tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Ufficio di Piano dell’Ambito6Ta, con Comune capofila, nei passati mesi sono state avviate una serie di confronti istituzionali tra le organizzazioni sindacali e il Terzo settore del territorio, da cui è nata una proposta progettuale per la realizzazione didipercon. Un progetto che diventerà realtà grazie ai 420.000 euro riconosciuti al nostro Comune e che rientrano nell’ambito dei fondi delrivolti, nello specifico, a favorire attività di inclusionedi determinate categorie di soggetti fragili, come appunto lecon. Idi...

PMI.it

Come E - Distribuzione, abbiamo deciso di presentare progetti per aderire aiche permetteranno alla rete italiana di aumentare di ulteriori 4.000 MW la capacità di accogliere nuova potenza ...... finanziato dalla componente 2.1.3 della Missione 6 , del, potrà contare sul supporto delle ... infine, saranno avviate entro l'autunno iche metteranno a disposizione di tutte le Regioni i ... Bandi PNRR: quattro gare per riqualificare le periferie È cresciuta nel 2021 la tendenza ad applicare i Cam-Criteri ambientali minimi negli appalti per l'acquisto di beni e servizi da parte dei capoluoghi di provincia ...Tra i CAM meno applicati nei Comuni quelli nei settori edilizio e tessile. Torino città più performante. Positivo impatto socio-ambientale e migliore immagine verso gli utenti, i maggiori benefici ris ...