Tormentone Totti su Tik Tok | la barzelletta più gettonata diventa virale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) . ‘Er Pupone’ continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Francescocontinua ad essere particolarmente chiacchierato anche senza Ilary Blasi. Come ben sappiamo, i due sono al centro del contenzioso inerente alla separazione, il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere dello Sport

Dall'intervista al Corriere della Sera diviene giù, brandello dopo brandello, l'architettura ... lo squallore, e la miseria umana d'una vicenda introdotta al pubblico dominio coldei '...Nuova puntata della telenovela tra Francescoe Ilary Blasi. Ilsi arricchisce sempre di nuovi particolari ma stavolta non sono chiacchiere di corridoio, rivelazioni di amici o conoscenti, foto compromettenti o messaggini ... Francesco Totti e la frase virale su TikTok: "Sesso Na cifra" Chanel Totti torna ad essere protagonista su Tik Tok, ma questa volta sul suo seguitissimo profilo compare il papà: Francesco Totti. La ragazza pubblica un breve video esilarante in cui si sente in so ...La celebrità passa anche attraverso un audio su TikTok di pochi secondi. Per carità, Francesco Totti non aveva bisogno di questo aiuto per entrare nel gotha delle celebrità ma un suo audio risalente a ...