Si dice che il Chelsea voglia portare Nkunku e David a gennaio

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, ilha identificato due obiettivi principali per la finestra di mercato di, con l’intenzione di assicurarsi Christopherdell’RB Lipsia e Jonathandel Lille.è stato in forma brillante negli ultimi 18 mesi. Ha segnato 35 gol in 52 presenze con il club la scorsa stagione ed è stato premiato con il suo debutto in nazionale con la Francia a marzo. Dopo essere stato altrettanto brillante per il Lipsia in questa stagione, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain è pronto per una campagna d’esordio in Coppa del Mondo con i campioni in carica.sarà anche alla Coppa del Mondo, rappresentando il Canada solo alla seconda qualificazione per una finale, e la prima del ...