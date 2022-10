(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Kalle Rovanpera è pronto perre a festeggiare il proprio titolo a partire dalle stradine di Salou, località che questo fine settimana accoglierà ildivalido per il FIA WorldChampionship. La battaglia è assicurata suliberico, sede del penultimo atto del 2022. Il più giovane campione della storia del disciplina, matematicamente vincitore dopo la tappa sulla terra di Auckland, ha tutte le carte in regola per confermarsi al vertice anche questo fine settimana, determinato ad aggiungere un nuovo trofeo in una bacheca sempre più ricca. Il #69 del gruppo condividerà nuovamente il box con il britannico Elfyn Evans ed il francese Sébastien Ogier, chiamato a rifarsi dopo una mediocre prestazione in Nuova Zelanda. Il target delle auto giapponesi è quello di respingere ogni ...

E' online ( www.rallydicomo.com )'elenco iscritti per'appuntamento rallystico lariano che assegna il titolo per il Campionato Italiano. Tra le 117 adesioni totali, ben 103 vetture moderne attese al via del 41°Trofeo Villa d'Este ...... partenza a gonfie vele per'edizione 2022 delAci Como - Trofeo Villa d'Este, in programma venerdì e sabato prossimi. La gara valida per il Campionato italiano- decisiva per'... Rally, l'asfalto torna protagonista in Spagna. Inizia la festa di 'Kalle'