Pillon | “Dibattito sul nuovo stadio serve Capienza non definitiva”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Parla il coordinatore delpubblico per ilAndreaIl coordinatore delpubblico suldi Milano, Andrea, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Tanti gli argomenti toccati, tra cui ladelimpianto e il ‘verde’ pubblico. Ecco le sue parole. “Durante il primo incontro la maggior parte delle domande ha riguardato la forte preoccupazione che laridotta a 60mila posti possa portare a un aumento del costo dei biglietti, escludendo così le fasce più deboli. Le altre criticità che stanno emergendo riguardano gli impatti ambientali e la qualità di vita dei residenti. Continua a permanere ma molto meno il tema ...

Corriere Milano

Dal 28 settembre, infatti si è aperto il processo delpubblico dedicato al tema, un ... A coordinarlo Andreadella società torinese Avventura Urbana. Un portale dedicato Dieci gli ...Il 'tour' sarà effettuato in quattro tappe, con le spiegazioni dei progettisti e la guida di Andrea, coordinatore delpubblico. Intanto, a Palazzo Reale, giovedì si è svolto il terzo ... San Siro, Andrea Pillon difende il dibattito sul nuovo stadio: «Non è già tutto deciso, spazio a tutti» Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico sul nuovo stadio, siamo arrivati metà del guado. Quali sono le criticità principali che sono emerse fino a oggi «Sono di due ordini. Sul nuovo stad ...Il progetto per lo stadio di Milano da diverse settimane è particolarmente vivo nell'agenda, politica e non solo, della città ...