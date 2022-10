Milan | si ferma ancora Maignan | condizioni e tempi di recupero

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre Mike Maignan sidi nuovo e non arrivano buone notizie per il. Il portiere francese, alle prese già con un problema al polpaccio che l'ha costretto a saltare le ultime cinque partite stagionali tra ...Sono in corso esami strumentali per capire i tempi di recupero del ragazzo, che non gioca colda metà settembre. Dunque, sarà ancora Tatarusanu a dover difendere la porta ...Scaloni ha inserito l'argentino nei pre-convocati per il mondiale. L'attaccante della Lazio torna nel 2023. Si ferma ancora il portiere del Milan. L'Atalanta ritrova la punta ...Altra tegola per Mike Maignan che, dopo l’infortunio di settembre, si vede costretto a fermarsi nuovamente. Non c’è pace per il Milan e per Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, nella gara di N ...