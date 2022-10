Lautaro non ha dubbi | lo ha detto sul Mondiale e sull’Inter!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Manca poco. Il2022, che si svolgerà in Qatar, è sempre più vicino. In questo momento della stagione, l’unica priorità per ogni calciatore è quella di evitare assolutamente gli infortuni, al fine di non compromettere la loro presenza alla più importante kermesse sportiva al mondo. E proprio sull’argomento, si è espresso recentemente l’attaccante di proprietà dell’InterMartinez, prossimo alla convocazione ai mondiali, potendo così rappresentare l’Argentina. E proprio riguardo l’Albiceleste, si è concentrata l’intervista del Toro rilasciata al canale televisivo argentino Tyc Sports. In vista dell’esordiodell’Argentina, previsto per il 22 novembre contro l’Arabia Saudita, Martinez ha voluto parlare di alcuni temi riguardante la sua nazionale, che si presenta a Qatar 2022 da ...